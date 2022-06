Disneyland Paris

Planet Hollywood in Disneyland Paris gaat begin 2023 definitief dicht

Restaurant Planet Hollywood in Disneyland Paris sluit definitief de deuren. Begin 2023 gaat het etablissement in uitgaansgebied Disney Village permanent dicht. Dat heeft eigenaar Earl Enterprise vandaag laten weten aan het personeel van de horecalocatie.



Planet Hollywood opende in 1996. Het restaurant staat in het teken van Hollywood-films. Bezoekers nuttigen hun maaltijd terwijl ze omringd worden door rekwisieten van film- en popsterren. Earl Enterprise exploiteert nog een andere eetgelegenheid in Disney Village: broodjeszaak Earl of Sandwich.

De definitieve sluiting vindt plaats in januari 2023. Daarna wordt er een volledig nieuw restaurantconcept geïntroduceerd, als onderdeel van een omvangrijk masterplan voor Disney Village.



Wild West Show

Enkele maanden geleden werd al duidelijk dat Café Mickey vervangen zal worden door een brasserie met de naam Rosalie. Buffalo Bill's Wild West Show is een tijd geleden al verdwenen.