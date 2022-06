Efteling

Foto's: Efteling druk bezig met onderhoudsklusjes in het Sprookjesbos

De Efteling is druk bezig met allerhande onderhoudswerkzaamheden in het Sprookjesbos. Enkele weken voor de start van het hoogseizoen wordt op verschillende plekken in het bos gewerkt. Zo werd Draak Lichtgeraakt deels uit elkaar gehaald voor een revisie.



Verschillende delen van het groene monster zijn daarvoor verwijderd. Bezoekers kunnen nu het mechanisme zien dat het brullende sprookjesfiguur normaal gesproken in beweging brengt. Ook de techniek in de kop van de draak is zichtbaar.

Even verderop ontbreekt momenteel Raponsje voor een opknapbeurt. Gewoonlijk zit het meisje opgesloten bovenin een toren, terwijl haar vlecht uit het raam hangt zodat er een toverkol in kan klimmen. Zowel Raponsje als de toverkol is momenteel nergens te bekennen.



Vrouw Holle

Aan de rand van het Herautenplein komt het in 2019 gesloopte huisje van Vrouw Holle stap voor stap weer tevoorschijn. Nadat eerder de muren van het nieuwe bouwwerk al volledig waren opgemetseld, is men nu begonnen met het dak.



Vorige maand onderging de Sprekende Papegaai in het Sprookjesbos nog een renovatie. Die klus is inmiddels afgerond.