Bellewaerde Park

Bellewaerde stuurt dronken bezoekers het park uit: politie ingeschakeld

Twee beschonken bezoekers hebben afgelopen weekend voor commotie gezorgd in Bellewaerde Park. Het tweetal viel zondag andere bezoekers van het Vlaamse attractiepark lastig. Toen beveiligers zich met de herrieschoppers begonnen te bemoeien, escaleerde de situatie.



Een woordvoerster van Bellewaerde spreekt tegenover Looopings over "een dronken koppel". "Zij waren grof tegenover andere bezoekers in de wachtrijen van de attracties." Beveiligingspersoneel werd ingeschakeld om de twee "op een veilige manier" uit het pretpark te verwijderen.

"Tijdens deze begeleiding werd het koppel echter agressief tegenover onze securitymedewerkers", legt de voorlichtster uit. Volgens een ooggetuige ging één van de twee amokmakers, een vrouw, daarbij volledig over de rooie. Op de parkeerplaats sloeg ze een bewaker hard in het gezicht.



Politie

Zijn vrouwelijke collega moest de agressieve bezoeker tot bedaren brengen. Uiteindelijk is ook de politie ingeschakeld. Agenten hebben de situatie verder afgehandeld, aldus de woordvoerster. Er is voor zover bekend uiteindelijk geen aangifte gedaan.