Efteling

Oproep van Efteling-fan: realiseer genderneutrale toiletten in de Efteling

Een Efteling-fan doet een opvallende oproep op internet. Nijs Mertens, die naar eigen zeggen bijna wekelijks in het Brabantse sprookjespark komt, wil dat er genderneutrale toiletten komen in de Efteling. Hij is een online petitie gestart in de hoop dat de Efteling het verzoek in overweging wil nemen.



Mertens, zelf een transgender man, noemt het park in de petitie "een magische plek waar iedereen gelukkig zou moeten kunnen zijn". Dat er alleen toiletten voor mannen of vrouwen zijn, ziet hij echter als "een enorm obstakel".

"Veel trans personen voelen zich onveilig op de wc. Of ze drinken gewoon de hele dag niks om maar helemaal niet te hoeven gaan. Ik heb beide scenario's zelf meegemaakt en wens ze niemand toe."



Behoefte

De initiatiefnemer begrijpt heus wel dat het anno 2022 onrealistisch is om álle toiletten in de Efteling genderneutraal te maken. "We snappen de behoefte aan gescheiden toiletten ook. Toch zouden we heel gelukkig zijn als er toch minstens één locatie met een neutraal toilet zou zijn." Dat zou moeten bijdragen aan een klimaat waarbij iedereen zich thuisvoelt in het park, aldus Mertens.



De digitale petitie op change.org slaat nog niet echt aan: tot nu toe kwamen er 37 handtekeningen. Een woordvoerder van de Efteling reageert gelaten op het pleidooi. "De Efteling is een plek voor iedereen", zegt hij. "We willen voor iedereen een onbezorgd dagje uit zijn. Daarom heeft dit onderwerp zeker onze aandacht."



2024

Voorbeelden van concrete plannen voor genderneutrale toiletten kan de voorlichter niet noemen. Wel is op de bouwtekeningen van het Efteling Grand Hotel, dat in 2024 open moet gaan, een genderneutrale toiletruimte te zien. Mogelijk wordt het verzoek over een tijdje dus wel ingewilligd.