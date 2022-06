Attractiepark Toverland

Fans kunnen dag en nacht meedoen met achtbaanmarathon Toverland

Toverland staat in het weekend van 2 en 3 juli in het teken van een achtbaanmarathon. Twaalf waaghalzen gaan proberen om 24 uur achter elkaar ritjes te maken in de 35 meter hoge houten achtbaan Troy. Wie niet werd uitverkoren, krijgt alsnog de kans om geruime tijd te blijven zitten in de rollercoaster.



Tegen betaling is het mogelijk om een tijdje mee te doen met de marathon. Voor 20 tot 75 euro, afhankelijk van het tijdstip, mogen achtbaanfans 25 minuten lang plaatsnemen naast één van de deelnemers. De tijdvakken zijn vanaf vandaag te boeken via de website van Toverland. Men begint op zaterdagmiddag om 12.00 uur.

De opbrengst gaat naar een stichting die zich inzet voor het herkennen en erkennen van psychische problemen. Omdat de marathon 24 uur duurt, zijn er ook tijdslots beschikbaar in de nacht van zaterdag op zondag, na sluitingstijd van het attractiepark.



Receptie

Personen die een tijdvak reserveren tussen 18.30 en 10.00 uur kunnen zich melden bij de receptie van het Pop-Up Summer Camp. Daar worden ze opgehaald. Tijdens de reguliere openingstijden van Toverland is een geldig entreebewijs of abonnement benodigd om binnen te komen.



De actie wordt georganiseerd ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van Troy. Het is voor de derde keer dat de coaster wordt gebruikt voor een 24 uur durende marathon. Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juli zorgt Toverland ook voor speciale souvenirs, hapjes, drankjes en activiteiten, waaronder een speurtocht en een quiz.