Efteling

Bijzondere luchtfoto toont uitgestrekte bouwplaats voor Efteling Grand Hotel

Een nieuwe luchtfoto laat het enorme bouwterrein zien waar binnenkort het Efteling Grand Hotel moet verrijzen. In 2024 opent bij de hoofdingang een hotelcomplex met zeven verdiepingen en 143 kamers. Hoewel de bouw nog niet is begonnen, ging de omgeving al wel volledig op de schop. Dronepiloot Nick Ringelberg bracht de huidige stand van zaken op de bouwplaats in beeld.



Op zijn gedetailleerde luchtfoto is te zien dat van La Place-restaurant De Vrolijke Noot inmiddels niets meer over is. Ook een geldautomaat in de vorm van een kluis is volledig met de grond gelijk gemaakt. Een ander bouwwerk, waar voorheen onder andere de hondenkennel en de garderobe werden gehuisvest, staat nog wel overeind.

Van het oorspronkelijke Dwarrelplein is bijna niets meer over. Bezoekers wandelen tussen bouwschuttingen het park binnen. Ondertussen wordt langs de promenade richting het Huis van de Vijf Zintuigen gewerkt aan twee gebouwen: een toiletblok en een faciliteitengebouw, waar de garderobe uiteindelijk naartoe zal verhuizen. Ook de verhuur van wandelwagens en rolstoelen krijgt daar een vaste plek.



Getest

Watershow Aquanura is al sinds de derde week van maart niet te zien vanwege werkzaamheden rond de vijver. Het project bevindt zich inmiddels in de afrondende fase. Elementen van het fonteinenspektakel worden al getest. Het is de bedoeling dat Aquanura vanaf volgend weekend weer dagelijks op het programma staat.



Wat verder opvalt op de luchtfoto is het kleurverschil in de rieten kap van het Huis van de Vijf Zintuigen. Dat heeft te maken met een recente onderhoudsbeurt, waarbij delen van het riet zijn vernieuwd. Naar verwachting verdwijnt het kleurverschil de komende maanden vanzelf.