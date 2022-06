Disneyland Paris

Disneyland Paris introduceert wachtlijst voor uitverkochte dagen

Hoewel de coronamaatregelen zijn opgeheven, hanteert Disneyland Paris nog altijd een gelimiteerde capaciteit voor de Disney-parken. Abonnementhouders moeten een bezoekdag vooraf online reserveren, maar veel dagen zijn ruim op voorhand al niet meer beschikbaar. Om die reden introduceert Disneyland nu een digitale wachtlijst.



Op een kalender is te zien welke dagen nog te reserveren zijn en welke niet. Momenteel is de maand juli bijvoorbeeld al bijna helemaal volgeboekt: reserveren voor het weekend van 2 en 3 juli en de periode van zaterdag 9 tot en met zondag 24 juli is niet mogelijk. Voortaan kunnen abonnees zich wel aanmelden voor de eerder genoemde wachtlijst.

Als een volgeboekte datum beschikbaar wordt, bijvoorbeeld omdat andere abonnementhouders hun bezoek hebben geannuleerd, wordt de gewenste reservering alsnog automatisch doorgevoerd. Disney stuurt vervolgens een bevestiging per mail. In het online reserveringssysteem is een nieuw kopje toegevoegd met "verzoeken voor wachtlijst".



Betalen

Abonnementhouders van Disneyland Paris betalen tegenwoordig 499 euro voor 365 dagen toegang. In de praktijk gaat het dus lang niet om een volledig jaar, omdat abonnees maar net het geluk moeten hebben dat gewenste data nog gereserveerd kunnen worden. Er geldt bovendien een limiet van maximaal drie gelijktijdige reserveringen.