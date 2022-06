Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Foto's: koppel neemt matchende tatoeages van mascottes Slagharen

Vera (52) en Geert-Jan (50) Pfaff uit het Brabantse Geldrop zijn superfans van Attractiepark Slagharen. De liefde voor het Overijsselse westernpark gaat zelfs zo ver dat het koppel besloot om matchende tatoeages te nemen van mascottes Randy en Rosie, twee wasberen.



Op de onderarm van Geert-Jan prijkt nu Randy, terwijl op de onderarm Vera zijn vriendinnetje Rosie is vereeuwigd. "Slagharen is als mijn tweede thuis", vertelt Vera Pfaff aan Looopings. "Ik kom hier al vanaf dat ik 3 jaar ben. Het is echt een plek om even aan de realiteit te ontsnappen."

De superfan is online actief onder de naam Cowgirl Veronica. Eerder dit jaar kwam ze al in het nieuws met een eerste Slagharen-tattoo, met het logo van het park, een dromenvanger en een paardenhoofd. Daar is nu dus een nieuwe tatoeage bijgekomen.



Vriendelijkheid

Na al die jaren is Pfaff het park nog lang niet beu. Wat spreekt haar zo aan in Slagharen? "De sfeer, het entertainment en de vriendelijkheid van de mensen. Het thema is tijdloos. In de attracties ga ik eigenlijk bijna niet." De vrouw heeft het park de afgelopen decennia stap voor stap zien veranderen. "Ik liep hier al rond toen het nog een zandvlakte met pony's en een draaimolen was."



Geert-Jan Pfaff werd door zijn partner aangestoken met het Slagharen-virus. Hij mag zichzelf inmiddels ook een vaste bezoeker noemen. Dat resulteerde dus in een tatoeage van mascotte Randy. Als verrassing werd het tweetal deze week opgezocht door de wasberen en een sheriff in hun vakantiehuisje.