Toverland: jaarlijkse zoektocht naar scare actors voor Halloween is weer gestart

Toverland doet een oproep aan iedereen die het leuk vindt om anderen de stuipen op het lijf te jagen. Het Limburgse attractiepark zoekt vanaf vandaag weer scare actors voor de Halloween Nights in oktober en november. Er wordt opnieuw gezocht naar ruim honderd acteurs, net als vorig jaar.



Hoe het halloweenseizoen van Toverland er in 2022 uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat er dit jaar opnieuw twaalf Halloween Nights op de kalender staan. In 2021 presenteerde het park drie spookhuizen, twee walkthroughs en vijf scare zones.

Men spreekt in een persbericht over "een waar paradijs voor echte griezels". Entertainmentmanager Luke Verhoeven waarschuwt dat de baan niet voor iedereen weggelegd is. "Je moet natuurlijk wel overtuigend in de huid kunnen kruipen van één van onze angstaanjagende karakters." Ervaring is echter niet nodig: iedereen mag auditie komen doen.



Generale repetitie

Aanmelden kan via de website van Toverland. Er zijn auditiedagen ingepland op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 september. De twaalf Halloween Nights vinden plaats tussen zaterdag 8 oktober en zaterdag 5 november. Op donderdag 6 oktober is er nog een generale repetitie.