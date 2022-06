Bellewaerde Park

Oud-directeur Bellewaerde Park (81) overleden

Eén van de belangrijkste personen uit de geschiedenis van Bellewaerde Park is overleden. Luc Florizoone stierf afgelopen week op 81-jarige leeftijd. Hij gaf tussen 1968 en 1998 leiding aan het Belgische attractiepark, samen met zijn broers Carlo en Eric. In die hoedanigheid was de oud-directeur verantwoordelijk voor de komst van een groot aantal iconische attracties.



Bellewaerde Park werd in 1954 opgericht door Albert Florizoone. Toen hij in 1967 kwam te overlijden, namen zijn drie zoons en weduwe het management over. In eerste instantie lag de focus op natuur en dierenverblijven, maar in de jaren zeventig en tachtig verschenen mechanische attracties.

Zo werd het park uitgebreid met onder andere een boomstambaan, een familieachtbaan, een schommelschip en een wildwaterbaan. Begin jaren negentig volgde een overname door de Walibi-groep. Luc Florizoone bleef ook daarna verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in het park, tot de groep in 1998 in Amerikaanse handen kwam. Op dat moment stapten de broers noodgedwongen op.



Betaalbaar

Bij het zestigjarig bestaan van Bellewaerde in 2014 werd Florizoone nog geïnterviewd door een Vlaamse tv-zender. Hij sprak toen de wens uit dat het park verder ontwikkeld zou worden als een betaalbare trekpleister "die goed zal zijn voor de hele streek".