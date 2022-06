GaiaZoo heropent volière anderhalf jaar na verwoesting

GaiaZoo

De Taigavolière van GaiaZoo is weer toegankelijk voor publiek. Anderhalf jaar geleden raakte het onderkomen van gieren en watervogels zwaar beschadigd door sneeuwval. Een laag sneeuw zorgde er in januari 2021 voor dat het bouwwerk in elkaar stortte. Medewerkers waren vervolgens uren bezig om ontsnapte vogels te vangen.



De volière moest volledig herbouwd worden. In de tussentijd zijn de dieren opgevangen door collega's van Safaripark Beekse Bergen, Ouwehands Dierenpark, Burgers' Zoo, ZooParc Overloon en Zoo Planckendael.

Sinds deze week kunnen bezoekers van de Limburgse dierentuin weer een kijkje nemen in een vernieuwde Taigavolière. "We bouwen nog aan de uitgang, dus de volière is nu nog doodlopend", meldt het park op social media. "Maar je kunt wel al komen kijken hoe het geworden is."