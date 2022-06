Kermis

Vrouw gewond door defect bij kermisattractie in Deventer

Op de kermis van Deventer is zaterdagavond een vrouw gewond geraakt tijdens een ritje in een attractie. Bij de Toxic kwam één van de vier armen van het apparaat te snel naar beneden, waardoor het onderdeel hard de vloer raakt. Eén van de inzittenden moesten worden afgevoerd naar het ziekenhuis.



"Lekker dan", schrijft een vriendin van de vrouw op Facebook bij een foto van een ziekenhuisbed. "Wat een gezellige avond hoorde te zijn met de familie op de kermis, schrik van je leven krijgen met de Toxic." Wat is er gebeurd? "Die Toxic-arm knapte toen zij en mijn nichtje erin zaten." Het slachtoffer zou een spier in haar rug hebben gekneusd.

De andere passagiers mankeerden niets. Volgens de eigenaar van de Toxic was er sprake van een storing. Hij heeft na afloop onder meer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingelicht. Er is besloten om de attractie de rest van de kermis niet meer te laten draaien. Het Overijsselse volksfeest duurde van zaterdag 4 tot en met zondag 12 juni.



Specialisten

Eigenlijk zou de Toxic vandaag verplaatst worden naar de TT in Assen. Dat gaat voorlopig niet door, omdat er eerst specialisten naar de machine moeten kijken. De attractie heeft na het incident al wel een proefrit gemaakt. Die verliep goed, zegt de exploitant.



De Toxic, gebouwd door de Italiaanse fabrikant Moser's Rides, ging in de zomer van 2020 in première in Nederland. Eerder was de attractie eigendom van een Belgische kermisondernemer, toen onder de naam Speed Flip. Tijdens een ritje gaan waaghalzen veelvuldig over de kop.