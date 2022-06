Efteling

Fotomontage: wat als de Efteling Hartenhof had gebouwd in plaats van Symbolica?

Hoe zou het zijn als de Efteling niet darkride Symbolica had gebouwd, maar het oorspronkelijke concept Hartenhof? Een creatieve Efteling-liefhebber heeft zijn fotoshopkunsten ingezet om antwoord te krijgen op die vraag. Het digitale kunstwerkje plaatste hij vervolgens op social media.



"Ik ben niet per se een klassieke Efteling-fan, maar wel een fan van van de Efteling-tekenstijl", vertelt maker Jacco van der Zanden (24) aan Looopings. "En ik vind het heel knap om te zien hoe de Efteling schetsen vaak één op één omtovert tot echte bouwwerken."

Hartenhof was eigenlijk aangekondigd als de jubileumattractie voor 2012. Bezoekers zouden plaatsnemen op enorme bewegende tribunes voor een rondleiding door het Paleis der Fantasie. De spectaculaire darkride is uiteindelijk nooit gebouwd. In plaats daarvan opende in 2017 de kleinschalige variant Symbolica, met een andere opzet en een simpeler transportsysteem.



Nieuwsgierig

"Recent kwam ik per toeval weer een schets voor Hartenhof tegen", aldus Van der Zanden. "Ik was toch wel nieuwsgierig hoe het gebouw eruit had kunnen zien. En omdat nabouwen geen optie was, ben ik gewoon lekker gaan fotoshoppen." Bestaande foto's van Symbolica en andere gebouwen vormden de basis. "Zo heb ik een aardig realistisch beeld van Hartenhof kunnen creëren."



Van der Zanden is van plan om de komende tijd meer niet-uitgevoerde Efteling-ontwerpen tot leven te wekken met behulp van fotomontages. "Er zijn nog een hoop andere schetsen waar ik graag mee aan de slag ga." De beelden deelt hij op de Instagram-pagina @what_if_efteling en het TikTok-account @what_if...efteling.