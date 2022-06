Disneyland Paris

Foto's: Mika zet Disneyland Paris op zijn kop tijdens Pride-feestavond

Feestavond Disneyland Paris Pride stond zaterdagavond in het teken van muzikale optredens, een vrolijke parade en meet-and-greets met bijzondere Disney-figuren. Hoogtepunt was een optreden van de Brits-Libanese zanger Mika, bekend van hits als Grace Kelly, Big Girl, Happy Ending, Lollipop, Love Today en Celebrate.



Mika, die eigenlijk Michael Holbrook Penniman heet, presenteerde onlangs ook het Songfestival in Italië. Hij deelde het podium in het Walt Disney Studios Park zaterdag met de Franse zanger Bilal Hassani en de Britse zangeres Becky Hill. De avond werd afgetrapt met een emotionele speech van Disneyland-directrice Natacha Rafalski over diversiteit en inclusiviteit.

Om 20.45 uur kwam Disney's Colorful Pride Parade voorbij, met Disney-personages in Pride-outfits en een groep Disney-medewerkers. Ook Remy uit Ratatouille, Russell uit Up en Kronk uit The Emperor's New Groove lieten zich daar zien. Verder konden bezoekers op de foto met enkele zeldzame karakters, zoals Wendy Pleakley Lilo & Stitch, Joy uit Inside Out, Bo Peep uit Toy Story, Frozone uit The Incredibles en Edgar Balthazar, de slechterik uit de The Aristocats.



Discobal

Met behulp van videoprojecties werd de gevel van Tower of Terror onder meer getransformeerd tot een discobal. Door een deel van het bord met de tekst The Hollywood Tower Hotel op te lichten, ontstond het woord 'love'. De Disney-winkels lagen vol met Pride-souvenirs, met regenboogkleuren en inclusieve teksten. Een lip-sync-wedstrijd in het Studio Theater moest op het laatste moment geschrapt worden.



Bij een speciaal barretje werd bier, wijn en champagne geschonken. Acht van de attracties in het park gingen open: The Twilight Zone Tower of Terror, Cars Quatre Roues Rallye, Crush's Coaster, Ratatouille: The Adventure, RC Racer, Flying Carpets Over Agrabah, Slinky Dog Zigzag Spin en Toy Soldiers Parachute Drop. Het evenement duurde van 20.00 tot 02.00 uur. Tickets werden verkocht voor 89 euro per persoon.