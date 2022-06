Disneyland Paris

Disneyland Paris maakt toiletten genderneutraal voor Pride-festival

Bezoekers van Disneyland Paris hebben zaterdagavond voor het eerst gebruik kunnen maken van genderneutrale toiletten. Tijdens Disneyland Paris Pride, een feestavond in het Walt Disney Studios Park, was één van de toiletruimtes omgedoopt tot een toilet geschikt voor alle genders.



Disneyland Paris Pride is een evenement bedoeld voor de lgbt+-gemeenschap. Daarbij horen ook personen die zichzelf liever niet in het hokje man of vrouw stoppen, bijvoorbeeld omdat ze transseksueel of non-binair zijn. Om hen tegemoet te komen, koos Disney eenmalig voor een genderneutrale toiletruimte.

Daarvoor was de vrouwenkant van de wc's voorzien van een nieuw bord. De mannenkant, waar ook urinoirs te vinden zijn, veranderde niet. Het ging om een tijdelijke aanpassing: na de feestavond is de wijziging teruggedraaid.



Parade

Disneyland Paris Pride vond voor de tweede keer plaats. Feestgangers konden kijken naar optredens van Mika, Bilal Hassani en Becky Hill. Verder stonden onder meer een Pride-parade en meet-and-greets met Disney-figuren op het programma.