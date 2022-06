Nieuws

Vlaams restaurant serveert burgers geïnspireerd op rollercoasters

Florence Bruneel (29) combineert twee van haar hobby's in haar eigen restaurant: koken en achtbanen. Enkele jaren geleden opende Bruneel haar eigen burgerzaak in het Vlaamse Roeselare: Flooh's Homemade Burgers. Pretparkfans zullen op het menu een hoop namen herkennen: de verschillende burgers zijn gebaseerd op rollercoasters.



Zo kunnen klanten van het hamburgerrestaurant bijvoorbeeld de Blue Fire, de Silver Star, de Taron, de Furius Baco en de Goliath te bestellen. Kenners zullen weten waar de namen van de gerechten vandaan komen: het zijn achtbanen in parken als Europa-Park, Phantasialand, PortAventura en Walibi Holland.

Bruneel studeerde in de zomer van 2015 af als klinisch psycholoog. Destijds werkte ze al in een broodjeszaak. Toen een pand daar tegenover te huur bleek te staan, besloot ze de gok te wagen en een eigen restaurant te beginnen. Flooh's Homemade Burgers opende vervolgens in december 2015. "Eten is altijd mijn passie geweest", vertelt de twintiger aan Looopings. "En met burgers kun je leuke combinaties maken. Ik kan daar heel veel creativiteit in kwijt."



Six Flags

De combinatie met achtbanen was snel gemaakt. "Ik ben al vijftien jaar gek op rollercoasters. Niet alleen in Europa: ik heb al een zotte reis gemaakt naar Amerika, puur voor de twee pretparken Cedar Point en Six Flags Great America." Ook dichter bij huis zoekt Bruneel de adrenalinekicks op. Onlangs zat ze voor het eerst in Kondaa, de nieuwe mega coaster van Walibi Belgium. "Een geweldige ervaring."







Mogelijk gaan we Kondaa nog terugzien op de kaart in het restaurant, want het menu wordt elke anderhalve maand vernieuwd. Bovendien is Bruneel druk bezig met een verhuizing naar een groter pand. De achtbaannamen verhuizen uiteraard mee. "Er komt dan ook bediening aan tafel. En we gaan zorgen voor achtbaanelementen in het interieur, bijvoorbeeld een muur met foto's van alle coasters die op de kaart staan."



Pikant

Hoe wordt bepaald welke achtbaan bij welke burger past? "Dat is vaak een gevoel dat ik heb bij de naam", zegt de onderneemster. "Neem de Amerikaanse coaster Intimidator 305: die term doet me denken aan iets pikants."



Bruneel verbaast zich erover hoe weinig klanten de link met achtbanen leggen na het zien van de namen. "Ik denk dat het in zeven jaar vier keer is gebeurd dat iemand ze herkende." Achtbaanfans zijn in ieder geval van harte welkom om de burgers te komen proeven, aldus de eigenaresse. Haar restaurant ligt op minder dan een half uur rijden van Bellewaerde Park in Ieper.