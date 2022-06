Walibi Holland

Walibi Holland is op zoek naar een nieuw directielid

Er wordt gezocht naar een nieuw directielid voor Walibi Holland. Het is de bedoeling om het directieteam van het pretpark uit te breiden met een operationeel directeur. Momenteel bestaat de directie uit algemeen directrice Mascha Taminiau, directeur parkuitgaven Gerben Kempenaar en marketingdirecteur Marc Guffens.



Kempenaar was van 2017 tot 2020 al operationeel directeur. Enkele jaren geleden werd hij benoemd tot interimdirecteur parkuitgaven, na het uitvallen van toenmalig directielid Erik de Wild. De Wild is destijds met stille trom vertrokken. Vervolgens is de functie van operationeel directeur nooit meer opnieuw ingevuld, waardoor Kempenaar volwaardig directeur parkuitgaven werd.

De nieuwe operationeel directeur gaat drie afdelingen aansturen: operations, reparaties en onderhoud en evenementen en entertainment. Daarmee is het directielid verantwoordelijk voor alle operationele zaken in het attractiepark, met uitzondering van horecagelegenheden, souvenirwinkels, spellenkramen en betaalattracties.



Maximale capaciteit

Ook de veiligheid en de tevredenheid onder bezoekers en medewerkers vallen onder het takenpakket, net als het zo optimaal mogelijk laten draaien van de attracties. "Het doel is om de maximale capaciteit te bereiken", valt te lezen in de vacaturetekst. Daarnaast mag de operationeel directeur meedenken over de "strategiebepaling voor de langere termijn".



Walibi vraagt minimaal acht jaar ervaring in een soortgelijke functie. Kennis van Walibi's doelgroepen, de technische kant van attracties en relevante wet- en regelgeving is een pre. Men belooft een "goed salaris afhankelijk van kennis, kunde en ervaring", een bonusregeling, een leaseauto en - na twee jaar - aandelen in moederbedrijf Compagnie des Alpes. Solliciteren kan via werving- en selectiebureau Luke Recruitment.