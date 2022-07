Walibi Holland

Walibi Holland heeft geen plannen om virtuele wachtrij weer aan te zetten

De verplichte virtuele wachtrij van Walibi Holland wordt ook in het hoogseizoen niet gebruikt. Vanaf morgen is het pretpark wekenlang dagelijks tot minimaal 20.00 uur geopend. Het was de bedoeling om dit seizoen met een virtueel wachtsysteem te werken bij de populairste attracties, net als in coronatijd.



In het voorjaar was daar heel even sprake van, maar al snel bleek het onhaalbaar om de virtuele wachtrij te hanteren vanwege een aanhoudend personeelstekort. Hoewel Walibi de afgelopen maanden hard bezig is geweest om nieuwe medewerkers te werven, zijn er geen plannen om de virtuele wachtrij binnenkort weer te activeren.

Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings, aan de vooravond van het hoogseizoen. Bezoekers kunnen ook in de zomermaanden zonder digitale reservering aansluiten in de wachtrij voor de negen populairste attracties. Eerder was het wachtsysteem actief bij Untamed, Lost Gravity, Speed of Sound, Xpress: Platform 13, Condor, Goliath, Crazy River, Space Shot en El Rio Grande.



Inkomsten

Bezoekers mochten dan alleen een ritje maken na het plaatsen van een reservering via hun mobiele telefoon. Vervolgens ging er een aftelklok lopen. Walibi presenteerde het concept als een prettige manier om niet lang meer in een fysieke rij te hoeven staan. Een fijne bijkomstigheid voor de directie was dat de inkomsten uit horeca en souvenirs stegen, omdat bezoekers uit verveling gingen eten en shoppen.



De informatiepagina over het systeem op de Walibi-homepage staat nog wel online. "Zonder virtuele wachtrij kan je de deelnemende attracties niet bezoeken", valt daar nog te lezen. Wie de website van de virtuele wachtrij opzoekt, wordt nu doorgestuurd naast Walibi's Fast Lane. Dat is een optionele betaalde voorrangsservice bij dezelfde negen attracties.