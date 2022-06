Attractiepark Toverland

Foto's: gekte in Toverland tijdens YouTube- en TikTok-dag

De komst van een groep bekende youtubers en tiktokkers heeft zondagmiddag voor heel wat gekte gezorgd in Toverland. Tijdens de tweede editie van themadag YoutubersxToverland waren onder andere Rutger Vink, Thomas van Grinsven en leden van het immens populaire kanaal Bankzitters te gast. Honderden bezoekers probeerden een glimp van de contentmakers op te vangen.



Ook Giovanni Latooy met zijn ouders, zijn zus Melanie en zijn vriendin Jade Anna van Vliet waren aanwezig, net als TikTok-helden Sam Kroon, Esmee Joanna en Dario de Vries. De bekendheden werden door zangeres Stefania Liberakakis en marketeer Stan Laarhoven geïnterviewd op een speciaal podium in entreegebied Port Laguna.

Dat gebeurde met behulp van nogal oppervlakkige vragen uit het publiek, over bijvoorbeeld het lievelingseten, de lievelingskleur en het lievelingsdier van de videomakers. Er werden geen meet-and-greets georganiseerd. Een handjevol fans kon wel spontaan met de beroemdheden op de foto toen ze door het park liepen om attracties uit te testen. Medewerkers deelden vooraf ingevulde flyers met handtekeningen uit.



Stilgelegd

De presentaties op het podium verliepen vrij chaotisch. Zo liet de geluidsapparatuur het regelmatig afweten en moest het muzikale optreden van de Bankzitters meermaals stilgelegd worden omdat het te druk werd en toeschouwers een stap naar achteren moesten doen.



Hoewel het evenement YoutubersxToverland heet, was er ook veel aandacht voor TikTok. Verschillende plekken in het Limburgse attractiepark waren aangewezen als TikTok Spot, bedoeld om TikTok-video's op te nemen. In themadeel Avalon konden bezoekers gebruikmaken van draaiende 360 graden-camera's.