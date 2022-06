Efteling

Editie NL blundert met nepnieuws over needle spiking in de Efteling

Tv-programma Editie NL op RTL 4 is vanavond de mist in gegaan met een item over needle spiking. Honderdduizenden tv-kijkers kregen beelden van de Efteling voorgeschoteld terwijl werd gesproken over het drogeren van personen met een injectienaald. Volgens de journalistieke rubriek zou een vrouwelijke bezoeker van het Kaatsheuvelse attractiepark mogelijk het slachtoffer zijn geworden van needle spiking.



"De politie denkt dat er toch geen sprake was van needle spiking in de Efteling in mei", vertelde presentator Maarten Holla zonder blikken of blozen. "Een 17-jarig meisje werd op een feest aan het Anton Pieckplein in het park onwel en meldde zich bij de EHBO. Ze zou opzettelijk gedrogeerd zijn met een naald." Bij onderzoek werden echter geen vreemde stoffen in haar bloed gevonden.

Het verhaal klopt van geen kanten: van needle spiking in de Efteling was sowieso geen sprake. Het bewuste incident deed zich voor op het Anton Pieckplein in de dorpskern van Kaatsheuvel, 1500 meter van het sprookjespark. Daar vond in mei een dorpsfeest plaats. Hoewel in de Efteling ook een Anton Pieckplein te vinden is, heeft het voorval helemaal niets met de trekpleister te maken.



Aanspreken

Het weerhield Editie NL er niet van om misplaatste archiefbeelden te tonen van wandelende Efteling-medewerkers in parkdeel Ruigrijk en de toiletten op het entreeplein. "Wij begrijpen het misverstand, maar betreuren de slordigheid", laat een woordvoerster van de Efteling aan Looopings weten. "We zullen de redactie hierop aanspreken."



Hoewel het RTL-programma via social media al meermaals op de fout is gewezen, staat de uitzending nog gewoon volledig online. Er werd niets gerectificeerd of aangepast.



Verwarring

Het is niet voor het eerst dat er bij journalisten verwarring ontstaat over de verschillende pleinen in de gemeente Loon op Zand. Een redactrice van het Brabants Dagblad schreef enkele weken geleden ook al over "zes meldingen van mogelijke drogering met injectienaalden in de Efteling". Het foutieve bericht verscheen vervolgens eveneens op de sites van Algemeen Dagblad, BN DeStem en Eindhovens Dagblad.