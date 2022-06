Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp dolblij met 18 miljoen euro subsidie voor opknapbeurt

Diergaarde Blijdorp kan een eenmalige gift van 18 miljoen euro tegemoetzien. Dat heeft het nieuwe gemeentebestuur van Rotterdam besloten. Het bedrag is bedoeld voor een broodnodige opknapbeurt van de historische Rivièrahal. Over het kostbare project wordt al jaren gediscussieerd.



In de Rivièrahal, eind jaren dertig ontworpen door architect Sybold van Ravesteyn, werden oorspronkelijk dikhuiden, reptielen en apen gehuisvest. De naam verwijst naar de exotische Franse regio Rivièra. Tegenwoordig is het verouderde gebouw in gebruik als een binnenspeeltuin met de naam Biotopia.

Het monumentale pand uit 1941 schreeuwt al geruime tijd om een renovatie. Tot nu toe sneuvelden alle restauratieplannen, bijvoorbeeld vanwege de hoge kosten of bezwaren van de Monumentencommissie. Het lijkt erop dat de langverwachte verbouwing er nu toch gaat komen.



Woningcorporaties

In het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Rotterdam valt te lezen dat de gemeente "twee grote erfpachtconversies van woningcorporaties" verwacht, goed voor een eenmalige opbrengst van 500 miljoen euro. Het idee is om dat geld niet in een reservepot te storten, maar "te investeren in de toekomst van de stad".



"Op deze manier kunnen wij in deze moeilijke tijden een extra financiële impuls geven aan die onderwerpen waar dat hard nodig is", staat in het akkoord dat Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk vrijdag presenteerden. 18 van de 500 miljoen euro moet naar Blijdorp gaan. Men spreekt over een "substantiële bijdrage aan de restauratie van de Rivièrahal".



Experimenteren

"En we maken het mogelijk om te experimenteren met het openstellen van het voorplein en de Rivièrahal als stedelijk terras. Zo ontstaat een ontmoetingsplek met horeca, die ook toegankelijk is voor Rotterdammers buiten de sluitingstijden van de Diergaarde."



Voor het Rotterdamse dierenpark, dat in de coronaperiode alle zeilen bij moest zetten om het hoofd financieel boven water te houden, is dat een welkome meevaller. "We zijn superblij met deze substantiële bijdrage", laat Blijdorp weten op social media. "Aan de slag!"



Victoriaserre

Het opknappen van de Rivièrahal werd al genoemd in een 100 miljoen euro kostend masterplan dat de dierentuin in maart 2020 presenteerde. Toen was het idee om in 2021 te starten met de restauratie door de Victoriaserre opnieuw in te richten. Door de coronacrisis belandde het plan echter in de ijskast.