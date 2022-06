Anton Pieck Museum

Anton Pieck Museum presenteert expositie rond Efteling-sprookje Hans en Grietje

In het Anton Pieck Museum is het komende jaar een tijdelijke tentoonstelling te zien rond het sprookje van Hans en Grietje. Bezoekers kunnen onder meer de originele tekeningen bewonderen die Anton Pieck in de jaren vijftig voor de Efteling maakte. Hans en Grietje maken sinds 1954 deel uit van het Sprookjesbos.



Gisteren vond de officiële opening van de expositie plaats. Daarbij was onder andere Marleen van de Garde-Van der Heijden aanwezig, de dochter van Efteling-icoon Reinier van der Heijden (1898-1981). Hij wordt als oud-burgemeester van Loon op Zand gezien als één van de grondleggers van het park.

"De prachtige originele ontwerpen die Anton Pieck in 1955 maakte voor het sprookje Hans en Grietje bevatten veel details, opmerkingen en verrassingen", laat de Efteling weten. Kinderen kunnen in de huid van Hans en Grietje kruipen dankzij een snoephuisje met tralies. Verder worden bijbehorende souvenirs tentoongesteld, afkomstig uit de privécollectie van Efteling-verzamelaar Carlo van Schijndel.



Uitgeleend

"De Efteling draagt het Anton Pieck Museum een warm hart toe", vertelt museumdirectrice Mathilde Stam aan Looopings. Men werkt samen met onder meer ontwerper Sander de Bruijn, archivaris Gerrie van Dongen en conceptontwikkelaar Robert-Jaap Jansen. "Het is heel bijzonder dat er authentieke tekeningen worden uitgeleend, dat gebeurt buiten ons museum eigenlijk nooit."



De tentoonstelling is nog te zien tot half juni 2023. Het Anton Pieck Museum ligt in de Gelderse stad Hattem, op ongeveer anderhalf uur rijden van de Efteling. Voor Stam was het de laatste opening die ze begeleidde. Ze neemt per 1 september afscheid, omdat haar werkzaamheden lastig te combineren zijn met haar andere maatschappelijke activiteiten. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt.