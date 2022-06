Bellewaerde Park

Foto's: Bellewaerde Park investeert 1,5 miljoen euro in nieuwe duikshow

In het Belgische pretpark Bellewaerde Park is vandaag een nieuwe duikshow in première gegaan. Het attractiepark investeerde 1,5 miljoen euro in een productie met de naam Bengali. Er werd gekozen voor een Indisch thema.



Vorig jaar konden bezoekers van Bellewaerde Park nog kijken naar een duik- en stuntvoorstelling met de naam Lumberjack Festival. Naast een nieuwe verhaallijn kwam er ook een nieuw decor, vormgegeven als een kleurrijke Indische tempel met een 5 meter diep bad. De tribune is overdekt.

Naast duiksprongen van tientallen meters hoogte bestaat de 25 minuten durende show uit trampolineacts, vuurstunts. rookeffecten en fonteinen. "We zijn ervan overtuigd dat onze bezoekers onder de indruk zullen zijn", laat een woordvoerster weten.



Duistere magiër

Het verhaal gaat over de personages Myra en Naveen die de strijd aangaan met de duistere magiër Ishwar. Door de elementen water, vuur, lucht en aarde te eren, kunnen ze een vloek verslaan. Bengali is meerdere keren per dag te zien. De ingang van het theater bevindt zich vlakbij wildwaterbaan Bengal Rapid River.