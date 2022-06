Nieuws

Docenten starten eigen podcast over de wetenschap achter pretparken

Twee pretparkexperts zijn een podcast begonnen over de wetenschappelijke kant van attractieparken. Onder de noemer PretParkProfs behandelen docenten en onderzoekers Pieter Cornelis en Wim Strijbosch wekelijks een wetenschappelijk artikel over de pretparkwereld. Dat doen ze op een zo toegankelijk mogelijke manier, naar eigen zeggen "in jip-en-janneketaal".



Cornelis is als docent verbonden aan de Fontys Academy for the Creative Economy in Tilburg. Bovendien werkt hij als strategisch directeur voor ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision. Strijbosch staat voor de klas bij Breda University of Applied Sciences. Binnenkort promoveert hij.

Volgens de heren is een hoop wetenschappelijke kennis over attractie- en themaparken nu nog niet op een laagdrempelige manier beschikbaar. De nieuwe podcast moet daar verandering in brengen. In een introductieaflevering, die minder dan een kwartier duurt, stellen de presentatoren zichzelf voor en vertellen ze hoe ze elkaar hebben leren kennen.



Kritische blik

In de eerste echte aflevering gaat het over de definitie van een themapark. Waarin verschillen pretparken en themaparken van elkaar en waarom maakt dat uit? Cornelis en Strijbosch nemen 49 minuten de tijd om een wetenschappelijk artikel uit te pluizen en hun eigen kritische blik te delen. Zo leggen ze uit dat thematiek eigenlijk geen doel op zich is, maar bedoeld is om een boodschap te creëren die een emotionele binding met een consument tot stand brengt.



PretParkProfs is op dit moment gratis te beluisteren via Spotify. Binnenkort moet de podcast ook beschikbaar zijn in andere apps, zoals Apple Podcasts en Google Podcasts. Het is de bedoeling om vanaf nu elke week een nieuwe aflevering te publiceren. Cornelis was vorig jaar al eens te gast in de Looopings Podcast.