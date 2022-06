Tayto Park

Oprichter en eigenaar van grootste attractiepark van Ierland overleden

De oprichter en eigenaar van Tayto Park, het grootste en bekendste attractie- en dierenpark van Ierland, is op 70-jarige leeftijd overleden. Ondernemer Ray Coyle, voluit Raymond Coyle, stierf woensdag in het bijzijn van zijn familie. Coyle stond jarenlang aan het roer van fabrikant Largo Foods, de producent van chipsmerk Tayto.



In november 2010 opende hij het pretpark Tayto Park als een verlengstuk van die onderneming. Eigenaar Coyle verkocht zijn Largo Foods-aandelen in 2015 aan de Duitse firma Intersnack. Hij bleef wel de scepter zwaaien over het attractiepark, dat dankzij een sponsorcontract jarenlang de naam Tayto Park kon behouden. Onlangs werd duidelijk dat de trekpleister in 2023 een naamswijziging zal ondergaan.

Ray Coyle wordt geroemd vanwege zijn spraakmakende marketing- en promotieacties. Hij laat een vrouw, een zoon en een dochter na. Zoon Charles Coyle neemt tegenwoordig de dagelijkse leiding van Tayto Park op zich. Dochter Natalya deed drie keer mee aan de Olympische Spelen voor Ierland.



Dinothema

Tayto Park opende dit jaar een nieuwe achtbaan met dinothema: Dino Dash. Eerder nam het park onder meer een houten achtbaan (2015), een spinning coaster (2018) en een familieachtbaan (2019) in gebruik.



De overleden eigenaar heeft daarnaast jarenlang geijverd om twee rollercoasters van leverancier Vekoma te kunnen bouwen: een suspended thrill coaster en een family boomerang. Na veel problemen met de vergunning is daar nu eindelijk toestemming voor. Beide banen moeten in 2024 opengaan. Coyle zal de bouw ervan niet meer meemaken.



Toiletten

In een interview met magazine Blooloop gaf zoon Charles Coyle onlangs toe dat Tayto Park eigenlijk niet klaar was voor de komst van de grote houten achtbaan Cú Chulainn in 2015. "We hadden niet genoeg attracties, niet genoeg voedsel, niet genoeg toiletten; we hadden nergens genoeg van. Het duurde een paar jaar voordat we in staat waren om onze faciliteiten te verbeteren en het vertrouwen van het publiek terug te winnen."



De familie Coyle heeft gaandeweg geleerd hoe een pretpark gerund moet worden. "Er was geen enkel ander park in Ierland dat vergelijkbaar was met wat wij deden." Ondanks een langdurige coronasluiting verwelkomde Tayto Park vorig jaar 610.000 bezoekers. Om meer te kunnen focussen op thema, is het Nederlandse bedrijf Jora Vision ingeschakeld. Er liggen ook plannen klaar voor een eigen hotel.