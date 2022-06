Koninklijke Burgers' Zoo

Historie van Burgers' Zoo staat centraal in nieuw boek

Voor liefhebbers van dierentuinen is deze week een nieuw boek verschenen. De Arnhemse auteur Remco Kock interviewde de afgelopen jaren tientallen medewerkers en oud-medewerkers van Burgers' Zoo voor de totstandkoming van zijn boek Het Mensenpark. Daarin staat de geschiedenis van het Arnhemse dierenpark centraal.



Er komen anekdotes voorbij over bijvoorbeeld botten opruimen tussen de leeuwen, een orang-oetan die bijkwam tijdens een autorit en gebeten worden door een luiaard. Verder zijn er verhalen over onder meer het pijnlijke gif van een egelvis, het verzamelen van kadavers in de frontlinie en door rood rijden vanwege een neushoorn.

Uiteraard is er ook aandacht voor de grootschalige projecten die Burgers' Zoo de afgelopen decennia op de kaart hebben gezet. Het huidige park opende in 1923 als Burgers' Dierenpark. Eigenaar Johan Burgers begon tien jaar eerder al in zijn woonplaats 's-Heerenberg met het tonen van zijn fazantencollectie aan het publiek. Daarom wordt tegenwoordig meestal 1913 genoemd als startjaar van Burgers' Zoo. Tot op de dag van vandaag is het park een familiebedrijf.



Kleurrijke ontwikkeling

"Waar bij ons normaal gesproken de dieren altijd centraal staan, draait Remco Kock de rollen om: juist de mensen vormen de rode draad in zijn boek", laat de dierentuin weten. "Hun verhalen, hun avonturen en hun persoonlijke geschiedenissen brengen de kleurrijke ontwikkeling die Burgers' Zoo heeft doorgemaakt haarscherp en zeer herkenbaar tot leven."



Auteur Kock realiseert zich naar eigen zeggen dat er al vaker over Burgers' Zoo is geschreven. Zo verscheen in 2013 een dik jubileumboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de dierentuin. "Maar wat ik wilde is het verhaal van Burgers' Zoo vertellen in persoonlijke anekdotes. Verhalen vastleggen die onderling worden verteld, maar nog nooit in een boek zijn opgetekend."



Verscheurden

Als ludieke actie werd het eerste exemplaar van Het Mensenpark donderdag overhandigd aan de Maleise beren in het park, die het boek met liefde verscheurden. Bijzonder is dat het product in huis werd ontwikkeld. "We hebben alles zelf gedaan, van schrijven, drukken en opmaak tot aan het uitrollen", schrijft vertrekkend marketingmanager Tim Lammers op LinkedIn. Voor de verkoop werd een webshop aangemaakt op bol.com. Daar is Het Mensenpark nu verkrijgbaar voor 19,95 euro.