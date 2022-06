Cosquer Méditerranée

Nederlandse fabrikant bouwt 35 minuten durende darkride in Franse grot

Een Nederlands bedrijf is ingeschakeld voor de bouw van een bijzondere darkride in Zuid-Frankrijk. Toeristen kunnen sinds afgelopen weekend een 35 minuten durende tour maken door een Franse grot. Dat doen ze in zelfrijdende karretjes van de Limburgse fabrikant ETF Ride Systems, bekend van bijvoorbeeld Symbolica in de Efteling.



In de buurt van Marseille werd in 1985 een prehistorische grot ontdekt met tekeningen die ongeveer 18.500 jaar voor Christus zijn gemaakt. De Grot van Cosquer, vernoemd naar ontdekker Henri Cosquer, ligt zo'n 37 meter onder water. Naar verwachting zal de grot binnen afzienbare tijd verdwijnen als gevolg van de zeespiegelstijging.

Daarom werd besloten om een replica van de plek te maken, die wél toegankelijk is voor publiek. Zo ontstond de trekpleister Cosquer Méditerranée. De imitatierotsen werd gemaakt door de gespecialiseerde Franse firma Atelier Artistique du Beton. ETF Ride Systems zorgde voor het ritsysteem, met maar liefst 44 karretjes van het type multi mover. Die zijn geschikt voor zes personen.



Uitdaging

De snelheid van de voertuigen vormde een uitdaging: die moest zeer laag zijn. "Onze klant vroeg om een snelheid van 4,7 centimeter per seconde", vertelt ETF-directeur Ruud Koppens. "Zo'n lage snelheid hebben we nog nooit gebruikt. Het vroeg om nieuwe motoren en aangepaste instellingen, die we zorgvuldig hebben getest en succesvol hebben kunnen implementeren."



De karretjes werden volledig zwart, zonder decoraties, zodat alle aandacht uitgaat naar de nagebouwde grot. Passagiers kunnen tijdens de tour naar een audiogids luisteren. Cosquer Méditerranée omvat naast de darkride ook onder meer een filmzaal en een historisch museum, de Galerie de la Méditerranée. Het project kostte in totaal 25 miljoen euro.