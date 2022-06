Europa-Park

Radiostation Europa-Park schrapt liveprogramma's

Europa Radio, het officiële radiostation van Europa-Park, gaat verder in een afgeslankte vorm. Presentatoren Tanja Schiffers en Jörg Schött hebben de zender onlangs verlaten. Tegelijkertijd zijn alle liveprogramma's geschrapt en is er alleen nog non-stop muziek te horen.



Het Duitse attractiepark lanceerde het station in 2016. In de zomer van 2020 introduceerde men een volledig nieuwe studio in het Franse themagebied, naast bioscoopzaal Magic Cinema 4D. Het idee was om luisteraars te vermaken met nieuwtjes en reportages uit Europa-Park, interviews met bekendheden en verhalen over het continent Europa.

"Dankzij de nieuwe radiostudio Studio78 krijgt de huiszender een plek in het hart van Europa-Park", liet het park destijds trots weten. "Elke dag kunnen bezoekers de radioproducties van dichtbij meemaken en er zelfs deel van uitmaken. Luisteraars krijgen een exclusieve blik achter de schermen van het grootste pretpark van Duitsland."



Wens

Directeur Michael Mack was eerder nog heel blij met de zender. "Het is al geruime tijd mijn wens om met ons eigen radiostation de diversiteit van Europa dichter bij de luisteraars te brengen en er een plek voor te creëren midden in ons park", liet hij in 2020 optekenen.



Het sloeg kennelijk niet aan, want minder dan twee jaar later werd het concept overboord gegooid. Op Europa Radio zijn nu alleen nog liedjes te horen. Van een link met Europa-Park is daardoor nauwelijks nog sprake. Volgens een woordvoerder is het idee om "vanwege flexibiliteit" te focussen op muziek en het produceren van podcasts. Die verschijnen op Veejoy, de eigen streamingdienst van Europa-Park.