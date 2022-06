Disneyland Paris

Disneyland Paris verwelkomt bezoekers met regenboogkleuren voor Pride Month

Bij de entree van Disneyland Paris is een subtiele verwijzing naar Pride Month te vinden. Het bekende bloembed in de vorm van Mickey Mouse heeft een nieuw uiterlijk gekregen vanwege de lgbt+-themamaand. Bezoekers worden deze maand verwelkomd met regenboogkleuren.



Het iconische bloemperk bevindt zich pal voor het Disneyland Hotel, dat fungeert als de ingang van het Disneyland Park. "Juni is de maand waarin de internationale lgbt+-gemeenschappen en hun bondgenoten samenkomen om diversiteit en inclusiviteit te vieren", schrijft Disneyland-directrice Natacha Rafalski op LinkedIn.

"Hier in Disneyland Paris staat ons een spannende maand vol met verrassingen te wachten." Het bloembed is één van de manieren om de nadruk te leggen op emancipatie en acceptatie, aldus Rafalski. "Ik presenteer graag ons befaamde bloembed in Fantasia Gardens, dat voor de gelegenheid een speciale transformatie heeft ondergaan dankzij onze fantastische natuur- en milieuteams."



Mika

Aanstaande zaterdag vindt in het Walt Disney Studios Park de tweede editie van Disneyland Paris Pride plaats, een feestavond voor de lgbt+-gemeenschap. Zanger Mika en zangeres Becky Hill treden op. Verder kunnen bezoekers onder meer kijken naar Disney's Colorful Pride Parade, met Disney-figuren in regenboogoutfits. Het evenement duurt van 20.00 tot 02.00 uur.