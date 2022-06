Walibi Holland

Moeder deelt vervelende ervaring in Walibi Holland: 'Dochter heeft zich nooit zo onveilig gevoeld'

Een schooluitje van een groep vriendinnen in Walibi Holland heeft een vervelende wending gekregen in een wachtrij. Dat schrijft docente Anne Peetoom op Twitter. Haar 18-jarige dochter maakte afgelopen week angstige momenten mee toen ze in de rij geïntimideerd en aangerand werd door een groep jongens.



"Dochter, echt wel wat gewend, heeft zich nooit eerder zo onveilig gevoeld als in de rij voor de achtbaan bij Walibi", aldus Peetoom. "Met zes vriendinnen gesandwicht tussen twee groepen jongens en geen kant op kunnen. Knijpen, intimideren, handen overal. Smalle donkere rij, geen personeel. Geen mogelijkheid om uit de rij te gaan. Zo niet oké."

De slachtoffers hebben na afloop een medewerker van Walibi aangesproken. Die vroeg of het mogelijk was om de daders aan te wijzen, maar dat lukte niet omdat het donker was in de rij. Het gezelschap kwam daarop tot de conclusie dat "klagen toch geen zin heeft", meldt Peetoom. "Leuk schooluitje zo."



Aangesproken

Een woordvoerster van de politie vertelt aan Looopings dat er geen aangifte of melding is binnengekomen naar aanleiding van een dergelijk voorval. Walibi Holland laat bij monde van een voorlichtster weten het gedrag van de jongens niet te tolereren. Ze zouden ter plaatse wel zijn aangesproken op hun gedrag. "Na de Twitter-berichten heeft Walibi nog even contact gehad met de dochter die bij het incident aanwezig was."



Moeder Peetoom heeft nog wel een suggestie voor het attractiepark. "Eén medewerker begint natuurlijk niks tegen 25 tot 30 hormonaal opgepompte jongens. Licht aan in de rij van 45 minuten en een uitweg zouden helpen. Nu waren ze prooi. En omdat ze weerwoord boden, bleven ze prooi de rest van de dag. Walgelijk."