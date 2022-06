Efteling

Efteling-bezoekers klagen steen en been over vegetarische frikandellen: 'Vieze troep'

Vegetarische frikandellen zorgen voor een hoop boosheid en frustratie onder vaste Efteling-bezoekers. Op een Facebook-pagina met abonnementhouders van het attractiepark wordt vol afschuw gesproken over de vegetarische frikandellen die onderdeel zijn van een nieuw kindermenu. Die zijn namelijk ontzettend smerig, zo klagen de abonnees.



Het kindermenu van 6,75 euro, vormgegeven als een paddenstoel, werd in maart geïntroduceerd. Bezoekers kunnen in principe kiezen uit kipnuggets, vegetarische frikandelletjes of tomaatjes. Normale stukjes frikandel zijn geen optie. Op social media laten Efteling-fans in groten getale weten dat ze daar niet van gediend zijn.

De discussie werd gestart door Amanda van den Broek. "Mijn dochter krijgt die echt niet weg", schreef ze over de verantwoorde snack in de Facebook-groep Efteling Abonnementhouders. "Gevraagd naar een normale frikandel en dat mocht niet." Veel bezoekers blijken een soortgelijke ervaring meegemaakt te hebben. Dorothy Akkermans: "Mijn dochter vindt ze verschrikkelijk. Zelfs mijn neefje proefde meteen dat het geen gewone frikandel was."



Moeilijkste eter

"Die frikandel is niet te eten", foetert Angelique Schoffelmeer. "Had expres niks gezegd tegen mijn moeilijkste eter en die spuugde het meteen uit. Ik vond ze ook niet te narren. Zelfs mijn 3-jarige, die alles lust, moest er niks van weten en spuugde hem uit." Tamara van Wijk snapt dat wel. "De vega variant is echt niet lekker. Smaakt heel anders."



Marco van der Galiën is er helemaal klaar mee. "Ze proberen van alles om dat vega spul op te dringen! Wil je gezond eten prima, maar stop met dat opdringen van dingen. Laat die kids een gewone frikandel eten als ze dat willen!" De vegetarische frikandellen ruiken al vies, merkte Sinitta Geven. "Laat staan dat je kind ze moet eten. Wij kregen ook geen normale, moesten we maar erbij kopen..."



Smaakt naar toiletrol

Petra de Wijs noemt het "belachelijk" dat er geen kindermenu bestaat met normale frikandellen. "Je wordt op deze manier gedwongen om je kinderen vegetarisch te laten eten. Ik ben blij dat wij de kindermenu's gepasseerd zijn." Dit product mag geen frikandel heten, vindt Martijn van Maastricht. "Ik heb hem ook getracht te proeven maar hij smaakt naar een toiletrol, waardeloos gewoon. En dan te bedenken dat ze daar altijd de lekkerste frikandellen van het land hadden."



Rianne Voesenek is na het bestellen van drie kindermenu's nog drie gewone frikandellen gaan halen om haar kinderen te kunnen voeden. Maico Salvetti snapte er in eerste instantie niets van toen zijn zoontje van 2 de frikandel bleef weggooien. "Heb toen zelf een hap geprobeerd... Wat een zooi is dat. Heb het zelf ook maar weggegooid en heb de rest van de dag lopen boeren van die ene hap. Met als gevolg elke keer weer diezelfde rotsmaak in mijn mond."



Boos bericht

De kinderen van Dennis Cools lieten de frikandel eveneens staan. "En toen kwamen we er ook achter dat het een vegetarische was. Hier geen kindermenu meer." Wilma van Lierop noemt het "vieze troep". "Echt heel smerig. Voordat een hap geproefd werd, vond ik het al stinken." Ze heeft de Efteling naar eigen zeggen al een boos bericht gestuurd over de kwestie.



"Hier kreeg ook niemand dat vieze ding weg", vertelt Sanne Hamers. "Tot nu toe heb ik ook alleen nog maar negatieve reacties gehoord op de vegetarische frikandel", concludeert Dominique Leemans. Jessica Nonja snapt er niets van. "De Efteling kan toch niet bepalen wat de kids eten? Dit is wel heel opdringerig." Martijn van de Hout draagt het sprookjespark een warm hart toe, maar er zijn grenzen. "Sorry Efteling, maar die dingen zijn echt niet weg te krijgen."