Gardaland Resort

Video: Gardaland presenteert nieuwe lichtshow Arabian Night

In het Italiaanse attractiepark Gardaland is deze zomer een nieuwe lichtshow te zien. Sinds afgelopen zondag kunnen bezoekers dagelijks kijken naar Arabian Night, een voorstelling met videoprojecties, lichteffecten, vuur en vuurwerk.



De tien minuten durende show vindt 's zomers om 22.20 uur plaats op Piazza Souk, het Arabische plein gelegen tussen de pas geopende darkride Jumanji - The Adventure en de 4D-bioscoop van het park.

Met behulp van de videoprojecties komen de gebouwen op het plein tot leven. Gardaland haalde naar eigen zeggen inspiratie uit de verhalen van 1001 Nacht. Het pretpark is tot begin september elke dag geopend tot 23.00 uur.