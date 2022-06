Efteling

Met Efteling-huisparfum ruikt je kamer naar Droomvlucht, Fata Morgana of Symbolica

Efteling-fans krijgen de kans om de geuren van bekende Efteling-attracties in huis te halen. Dankzij flesjes met huisparfum is het mogelijk om je kamer te laten ruiken naar Droomvlucht, Fata Morgana of Symbolica. De huisaroma's zijn vanaf half juni te koop voor 12,50 euro per stuk.



Jaren geleden was de huisparfum van Droomvlucht en Fata Morgana al een populair onderdeel van het souveniraanbod. De laatste tijd ontbrak het product. Binnenkort keert het geliefde item terug. Bovendien wordt een nieuwe geur aan het assortiment toegevoegd: die van bloemen en versgebakken lekkernijen uit Symbolica.

"Met deze nieuwe Efteling-roomsprays creëer je in elke ruimte een betoverende sfeer", laat het sprookjespark weten. "De geuren zijn exact dezelfde geuren als die je in de attracties ruikt."



Efteldingen

In souvenirwinkel Efteldingen, bij de hoofdingang, zijn straks alle varianten verkrijgbaar. De winkeltjes bij de uitgang van de drie attracties verkopen alleen de geur die hoort bij de locatie.