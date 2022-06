Kermis

Veiligheidsbeugel gaat open: 55-jarige vrouw vliegt uit kermisattractie

Een 55-jarige vrouw is in het ziekenhuis beland na een ritje in een kermisattractie. Dat gebeurde op de kermis in Vaihingen an der Enz, in het zuidwesten van Duitsland. Het slachtoffer nam maandagavond samen met haar 20-jarige dochter plaats in Der Polyp, een octopus.



Kort na de start van de rit ging de veiligheidsbeugel van het tweetal door onbekende oorzaak open. De dochter kon zich nog vasthouden, maar de vijftiger werd uit de attractie geslingerd. Daarbij liep ze ernstige verwondingen op, zo meldt de politie. De attractie, gebouwd door fabrikant Schwarzkopf, is direct stilgelegd.

Hulpverleners hebben de vrouw vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. Er loopt nog een onderzoek naar de toedracht van het incident. De kermis in deelstaat Baden-Württemberg, ter gelegenheid van feestdag Maientag, duurde van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juni. Der Polyp van exploitant Dreßen reist sinds 1984 op de kermis.