Kermis

Ophef over seksistische afbeeldingen op Duitse kermissen: 'Vrouwen worden afgebeeld als objecten'

In Duitsland is commotie ontstaan over seksistische afbeeldingen op kermisattracties. Een politieke partij in Stuttgart heeft aan de bel getrokken bij een regionale vereniging van kermisexploitanten. Volgens Die Grünen is bij sommige attracties sprake van discriminerende of seksistische schilderingen, bijvoorbeeld van halfnaakte vrouwen. Dat zou niet gepast zijn tijdens een familiefeest.



Volgens Jitka Sklenárová, gemeenteraadslid voor Die Grünen in Stuttgart, doen sommige plaatjes zelfs denken aan verkrachting. Ze vreest dat de afbeeldingen kunnen leiden tot seksueel geweld. De vrouw diende een motie in om controversiële schilderingen te verwijderen of te veranderen.

"We willen niet dat vrouwen hier worden afgebeeld als objecten, als beschikbare goederen", liet Sklenárová weten aan Duitse media. Volgens haar zijn veel van de ontwerpen simpelweg respectloos. "Het gaat niet alleen om de afbeelding, maar ook om de context."



Mannheim

Vervolgens klonken vergelijkbare geluiden uit de stad Mannheim. Ook daar klaagde de lokale fractie van Die Grünen over kermisattracties met ongepaste plaatjes. In de gemeenteraad van Mannheim gaan stemmen op om dergelijke uitingen in de toekomst te verbieden.



Mark Roschmann, die namens de exploitanten in Stuttgart spreekt, begrijpt naar eigen zeggen dat de kermiswereld "zichzelf ooit zal moeten moderniseren en vernieuwen". Tegelijkertijd is hij bang voor te veel aanpassingen. Kermissen zijn ook een soort historisch openluchtmuseum, vindt hij. "De kermis draait ook om laten zien hoe het vroeger ging."



Verwerpelijk

Albert Ritter, voorzitter van de Duitse brancheorganisatie voor kermisondernemers, vindt niet dat er een grens wordt overschreden. "Geen van de afbeeldingen is in strijd met een wet", vertelt hij. "De schilderingen weerspiegelen de dagelijkse realiteit, waarom zou dat ineens verwerpelijk zijn?"



Toch lijkt de oproep van Sklenárová enigszins succes te hebben. Kermisexploitanten die op de kermis in Stuttgart stonden, hebben beloofd om drie afbeeldingen van halfnaakte vrouwen te wijzigen. Ze krijgen meer bedekkende kleding aan. Andere veranderingen laten nog op zich wachten, omdat daar meer geld voor nodig is.