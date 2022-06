Efteling: Danse Macabre

Weinig details op bouwtekeningen van nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre

De Efteling heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van de nieuwe attractie Danse Macabre, maar Efteling-fans zullen er niet veel wijzer van worden. Het attractiepark hield de documenten bewust zo vaag mogelijk, zodat er nauwelijks iets duidelijk wordt over de indeling van het gebouw, laat staan over het ritsysteem van de Spookslot-vervanger.



De bouwtekeningen werden bij de gemeente Loon op Zand opgevraagd door Looopings en fansite Eftelist. Ze tonen schematische weergaves van het attractiegebouw, zonder decoraties. De aanzichten laten zien dat het tienhoekige bouwwerk niet één, maar twee uitstulpingen krijgt. Die komen te liggen naast de ingang van 4D-bioscoop Fabula en aan de kant van het bospaadje naast het huidige Spookslot.

Het gebouw op de tekeningen, voorzien van een kelderruimte, is 16 meter hoog. De Efteling spreekt zelf over een maximale hoogte van 20 meter, omdat er nog decoratiemateriaal op het koepeldak komt te staan. Over aanpassingen in de omgeving van de nieuwe attractie laten de summiere documenten niets los.



Ruïne

Looopings kon eerder deze maand al wel een uitgelekte tekening van het exterieur laten zien. Daarop is een met klimop begroeide ruïne van een abdij zichtbaar, met een hoop bogen, raampjes en torentjes. Ook het attractietype ligt dankzij een lek op straat: bezoekers beleven straks een spookshow met speciale effecten, terwijl ze in kerkbanken op een bewegend platform zitten.



De Efteling maakt binnenkort bekend wanneer het Spookslot definitief sluit. Daarna wordt de attractie uit 1978 gesloopt. Opvolger Danse Macabre, waarin verschillende elementen uit het bestaande slot zullen terugkeren, moet in 2024 opengaan. Het project kost 25 miljoen euro.