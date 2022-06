Disneyland Paris

Disneyland Paris start verkoop van dure voorrangspas: 140 euro in weekenden en vakanties

Disneyland Paris is begonnen met de verkoop van Disney Premier Access Ultimate, een nieuwe voorrangspas. Daarmee kunnen bezoekers bij twaalf attracties in de Disney-parken eenmalig de wachtrij overslaan. Het concept werd in april gepresenteerd. Toen sprak men over een starttarief van 90 euro per persoon.



Inmiddels is duidelijk dat die prijs gehanteerd wordt op doordeweekse dagen buiten de vakanties. In de weekenden en tijdens de schoolvakanties zijn bezoekers 140 euro kwijt voor Premier Access Ultimate, bovenop de entreeprijs. Daarmee wordt de pas duurder dan de reguliere toegangsprijs van Disneyland Paris. Die bedraagt sinds eind maart 130 euro per dag.

Premier Access, de vervanger van het gratis FastPass-systeem, bestaat sinds de zomer van 2021. Tot nu toe betaalden bezoekers een bedrag per ritje in een attractie, voor een afgebakend tijdvak. Vanaf vandaag is er dus een optie om de wachttijd bij twaalf attracties in één keer af te kopen, zonder rekening te hoeven houden met tijdslots. Het laagseizoentarief van 90 euro komt neer op 7,50 euro per attractie. Tijdens het hoogseizoen betaalt men omgerekend 11,67 euro per attractie.



Cars Road Trip

De Ultimate-variant is niet geldig bij álle attracties met een Premier Access-wachtrij. Raketjesmolen Orbitron in het Disneyland Park werd om capaciteitsredenen geen onderdeel van het aanbod. Om toch aan twaalf attracties te komen, heeft men Cars Road Trip in het Walt Disney Studios Park aan de Ultimate-pas toegevoegd. Daar is tot nu toe geen individuele Premier Access-optie voor te koop.



De overige elf Premier Access-attracties zijn momenteel Indiana Jones, Autopia, Buzz Lightyear Laser Blast, Hyperspace Mountain, Star Tours, Peter Pan's Flight, Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Crush's Coaster, Ratatouille en Tower of Terror. Disney Premier Access Ultimate is onder meer verkrijgbaar via de Disneyland Paris-app en de officiële website.