Europa-Park

Video: Europa-Park vernieuwt scène in darkride Piraten in Batavia

Europa-Park heeft bootjesdarkride Piraten in Batavia onverwachts vernieuwd. Bijna twee jaar na de opening van de attractie is een scène aangepast. Aan de façade van een fort, ongeveer halverwege de vaartocht, werden videoprojecties toegevoegd.



Het fort wordt nu verdedigd door twee bewapende mannen. Ze lopen heen en weer terwijl een derde figuur door zijn verrekijker tuurt. Ondertussen verschijnt een vierde man achter een kanteel. Er staan ook brandende fakkels. Op de muur is de weerspiegeling van water zichtbaar.

Als een bootje voorbij vaart, is te zien hoe er een gat wordt geschoten in de buitenmuur. Bovenop de muur stond al een personage uitgevoerd als fysieke animatronic.



Dolk

Het verhaal achter Piraten in Batavia gaat over een mysterieuze dolk. De oorspronkelijke versie van de attractie, gelegen in het Nederlandse themagebied, opende in 1987. Na een verwoestende brand in 2018 werd de darkride opnieuw opgebouwd, met nieuwe scènes en een andere opzet. Op verschillende plaatsen maakte men al gebruik van videoprojecties.