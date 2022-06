Walibi Holland

Lichaam gevonden pal voor ingang parkeerterrein Walibi Holland

Voor de ingang van het parkeerterrein van Walibi Holland is dinsdagavond rond 19.40 uur een lichaam gevonden. Er werd in de omgeving gezocht vanwege de vermissing van Reinder Bruinsma uit Apeldoorn. Hij bezocht afgelopen weekend de Pinksterconferentie van Opwekking, een religieus festival op het evenemententerrein van Walibi.



In de nacht van vrijdag op zaterdag vertrok hij uit zijn tent op de Opwekking-camping, zonder schoenen, telefoon, portemonnee of autosleutels. Volgens mensen die in de omgeving sliepen, riep Bruinsma daarbij religieuze teksten. De politie sprak over een "verwarde toestand". Familieleden en vrienden maakten zich grote zorgen.

Dinsdagavond werd een overleden persoon gevonden in een sloot langs de Spijkweg in Biddinghuizen, vlakbij de rotonde voor de ingang van Walibi. Inmiddels is vastgesteld dat het inderdaad om de vermiste festivalbezoeker gaat. "Er is geen sprake van een misdrijf", meldt de politie. "We wensen de nabestaanden sterkte. Iedereen bedankt voor hun inzet bij de zoektocht."



Gebedsteams

Organisator Opwekking had eerder laten weten dat er sinds zaterdag speciale "gebedsteams van Opwekking" actief waren, om ervoor te zorgen dat de situatie goed zou aflopen. "Bid ook mee dat deze man in goede gezondheid snel gevonden zal worden." Uiteindelijk gebeurde dat dus niet.



De Pinksterconferentie van Opwekking werd bijgewoond door tussen de 50.000 en 60.000 christenen. Op het programma stonden onder meer seminars, workshops en muziekoptredens. Het meerdaagse evenement, dat sinds 1996 gehuisvest wordt door Walibi, kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis.