Heide Park Resort

Duits pretpark houdt twee attracties tot nader order gesloten

Een attractie in het Duitse pretpark Heide Park gaat dit seizoen niet meer open vanwege leveringsproblemen. De beugels van de molen Magic moeten vervangen worden, maar de benodigde onderdelen zijn niet beschikbaar. Om die reden kunnen bezoekers dit jaar geen ritje maken.



Dat valt te lezen op een bordje naast de attractie. "Bij onze attractie Magic zijn de veiligheidssystemen (beugels) aan vervanging toe", luidt de verklaring. "De levertijd daarvoor is zeer lang, waardoor Magic in 2022 helaas niet meer in gebruik genomen wordt."

Magic is een 9 meter hoge carrousel van de Duitse fabrikant Huss, bestaand uit vier armen met elk drie hangende gondels. De bakjes tollen normaal gesproken om hun as terwijl de draaiende armen omhoog en omlaag bewegen. Heide Park opende de attractie in 1991.



Beide treinen

Op dit moment moeten bezoekers van het attractiepark ook de 30 meter hoge loopingachtbaan Big Loop missen. De Vekoma-rollercoaster uit 1983 blijft tot nader order dicht vanwege werkzaamheden, staat op de website van het park. "Er is een kortdurend technisch probleem opgetreden dat momenteel wordt opgelost. Hiervoor wordt aan beide treinen gewerkt."