Efteling: Danse Macabre

Dit wordt de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre, de vervanger van het Spookslot

De nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre, de opvolger van het Spookslot, wordt een spectaculaire spookvoorstelling met een bewegende tribune, fysieke decors en speciale effecten. Dat kan Looopings melden na gesprekken met verschillende betrokkenen. Tijdens een ritje in Danse Macabre komt een spookachtig decor tot leven op de beroemde klanken van het gelijknamige muziekstuk. Daarmee blijft de essentie van het Spookslot overeind.



In de huidige attractie, geopend in 1978, staan toeschouwers achter een glazen wand te kijken naar een show. Door te kiezen voor een modern ritsysteem, wil de Efteling het publiek straks onderdeel laten uitmaken van de voorstelling. Waar het Spookslot nu nog een passieve ervaring is, moet Danse Macabre een meeslepende en spannende beleving worden. Verder blijft het idee hetzelfde: bezoekers treffen een duister klooster aan, waar het blijkt te spoken.

Looopings kan als eerste een conceptafbeelding van het ritsysteem laten zien. Let wel: het gaat niet om een gedetailleerd sfeerbeeld, maar om een screenshot uit een versimpelde computersimulatie. De beleving begint in de catacomben van het klooster, waar nietsvermoedende bezoekers plaatsnemen op een plateau met kerkbanken. Tijdens de rit wordt het plateau omhoog en omlaag gelift. Bovendien kan het platform draaien en kantelen.



Zwevende viool

Het ontwerp toont een symmetrisch interieur met bogen, sierlijke ramen, balustrades en poorten, in dezelfde gotische stijl als het bestaande Spookslot. Verschillende onderdelen verschijnen met behulp van videoprojecties. Uit de huidige attractie keert onder meer de iconische zwevende viool terug, als onderdeel van een spookorkest.



In het midden zien we een groot kerkorgel met een dirigent. Daarmee brengt hoofdontwerper Jeroen Verheij een direct eerbetoon aan wijlen Efteling-icoon Ton van de Ven, de ontwerper van het Spookslot. Hij tekende destijds een geestverschijning van een dirigent, die de spookelementen in het decor zou aansturen als ware het een orkest. Vanwege de hoge kosten is het personage uiteindelijk geschrapt. 46 jaar na de opening van het Spookslot wordt de dirigent van Van de Ven dus alsnog gerealiseerd.







Capaciteit

De Efteling heeft eerder bekendgemaakt dat Danse Macabre een theoretische capaciteit krijgt van 1250 personen per uur. De attractie wordt geschikt voor kinderen van 8 jaar en ouder. Aan het project hangt een prijskaartje van 25 miljoen euro. De opening vindt plaats in 2024. Enkele dagen geleden lekte al een tekening van het vervallen exterieur uit.



In de wandelgangen ging de afgelopen maanden het hardnekkige gerucht dat de vervanger van het Spookslot een zogeheten dome ride theater zou worden: een grote filmkoepel met een draaiende, cirkelvormige bank. Dat verhaal kunnen we naar het rijk der fabelen verwijzen. De basis wordt een fysiek decor in plaats van een groot filmscherm. Ook van een ronde bank is dus geen sprake.