Efteling: Danse Macabre

Tekening uitgelekt: buitenkant van nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre

Een uitgelekt ontwerp verraadt hoe de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre er van buiten uit komt te zien. De Efteling publiceerde vorige maand al een sfeerbeeld waarop een deel van het attractiegebouw zichtbaar was. Dankzij een exclusieve nieuwe tekening, die Looopings in handen kreeg, zien we het bouwwerk nu in volle glorie.



Hoewel de kwaliteit van de afbeelding te wensen overlaat, leert het ontwerp ons een hoop over de vorm en de schaal van het exterieur. Danse Macabre wordt vormgegeven als een ruïne van een rond gotisch klooster, met elementen als kantelen, steunberen en pinakels. Bovenop het koepeldak staat een zogenoemde lantaarn; een opengewerkte bekroning.

Hoofdontwerper Jeroen Verheij liet zich voor het uiterlijk duidelijk inspireren door het Spookslot, de attractie die binnenkort plaats moet maken voor Danse Macabre. De abdij bestaat uit een hoop gotische ramen. Ook de klimop op het gebouw doet denken aan het huidige Spookslot.



Ingang

Op het plein voor de attractie lijkt sprake te zijn van een hoogteverschil. Een ommuurde boom links op het ontwerp heeft wel wat weg van een boom die nu voor de toiletten achter het Spookslot staat. Dat versterkt het vermoeden dat de ingang van Danse Macabre komt te liggen op de huidige plek van de uitgang van het Spookslot, tegenover wildwaterbaan Piraña.



De Efteling heeft nog niet bekendgemaakt wat voor attractie Danse Macabre precies wordt. Met het project is 25 miljoen euro gemoeid. Het Spookslot is komende zomer voor het laatst geopend. De sluitingsdatum wordt binnenkort bekendgemaakt. In 2024 moet de nieuwe attractie - inclusief een volledig nieuw themagebied - af zijn.