Sprookjesbos Valkenburg

Evenbeeld van Marvel-superheld Iron Man komt naar Limburgs pretpark

Wie Iron Man in levenden lijve wil ontmoeten, hoeft niet te wachten op de opening van het nieuwe Marvel-themagebied in Disneyland Paris. Een evenbeeld van de Marvel-superheld is komend weekend al te gast in Sprookjesbos Valkenburg. Daar kunnen bezoekers op de foto met een personage dat lijkt op de bekende Avenger.



Het Limburgse pretpark spreekt zelf officieel niet over Iron Man, maar over IronMark. Volgens leverancier Line-up Events wijkt het pak, gemaakt door entertainmentbedrijf Feestprinses, op verschillende punten af van het origineel van Marvel. Zo is de alternatieve Iron Man kleiner en draagt hij andere schoenen.

Om die reden zou het geen probleem zijn om het karakter op deze manier in te zetten in een kleinschalig Nederlands attractiepark. Jonge bezoekers zullen de verschillen uiteraard niet opmerken: zij staan voor hun gevoel straks oog in oog met de echte Iron Man. De meet-and-greet op zaterdag 25 juni zit inbegrepen bij de entreeprijs.