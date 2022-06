Efteling

Wat kan de Efteling doen tegen asociaal publiek? 'Lastig om meer maatregelen te nemen'

Kinderen die bovenop decorstukken klimmen terwijl de ouders toekijken, jongeren die wachtrijen bekladden, groepen mensen die hekken negeren: het lijkt wel alsof Efteling-bezoekers steeds brutaler en ongemanierder worden. De laatste tijd komen opvallend veel berichten naar buiten van wangedrag in het Kaatsheuvelse attractiepark. Wat is er aan de hand?



Alleen op Looopings verschenen de afgelopen anderhalve week al vijf verhalen met beelden van bezoekers die zich niet aan de regels houden. Op social media zijn nog meer actuele foto's en video's te vinden van onbeschaafd Efteling-publiek. Dergelijke misdragingen zijn van alle tijden, vertelt gedragswetenschapper Gerjo Kok van Maastricht University aan Looopings.

"Het is de vraag of het nu echt vaker voorkomt, of dat we er gewoon meer op letten", zegt Kok. "De pretparken hebben door corona natuurlijk twee rustige jaren achter de rug. Daardoor lijkt het probleem nu misschien groter. Er is geen onderzoek naar gedaan, dus het is lastig te zeggen." Mocht er inderdaad sprake zijn van een toename van asociaal gedrag onder pretparkpubliek, dan heeft professor Kok daar enkele mogelijke verklaringen voor. "Het kan drukker zijn dan gebruikelijk, waardoor mensen lang moeten wachten en chagrijnig worden."



Slechte gewoontes

De coronamaatregelen van de afgelopen jaren kunnen ook één van de oorzaken zijn. "We hebben een periode gehad dat mensen vooral met zichzelf bezig waren en minder met anderen. Dat kan effect hebben op de sociale controle die normaal in ons systeem zit. En het kan zijn dat mensen in coronatijd slechte gewoontes hebben aangeleerd."



De gedragsdeskundige was onlangs zelf in een Limburgs attractiepark. "Daar viel het mij ook op dat mensen weinig rekening met elkaar houden. Kinderen misdragen zich en ouders kijken straal de andere kant op. Misschien dat ouders zo lang met de kinderen thuis hebben gezeten dat ze nu denken: die kinderen ga ik niet meer koest houden."



Toezichthouders

Wat zou een oplossing kunnen zijn? Kok denkt aan het inzetten van meer toezichtouders. "Als je je misdraagt en niemand zegt er wat van, dan is er geen reden om ermee te stoppen." De professor begrijpt echter dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is na jaren van financiële problemen, om nog maar te zwijgen over personeelstekorten. "Het is voor de parken al moeilijk genoeg om het hoofd boven water te houden."



Bij de Efteling merkt men ook dat bezoekers vandaag de dag lastiger in toom te houden zijn dan in het verleden. "We zien situaties voorbijkomen waarbij gasten borden of omheiningen negeren", laat een Efteling-woordvoerder aan Looopings weten. "Dit is uiteraard zeer onwenselijk omdat het tot gevaarlijke situaties kan leiden. We proberen dit goed in de gaten te houden, maar kunnen niet op alle plekken aanwezig zijn."



Eigen verantwoordelijkheid

De voorlichter durft zich niet uit te laten over een mogelijke oorzaak. Wat kan de Efteling doen om het probleem te tackelen? Alsmaar meer waarschuwingsborden en hekken neerzetten is uiteraard niet wenselijk. "Het is inderdaad lastig om meer maatregelen te nemen. We verwachten van onze gasten ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Wanneer er een hek staat, mag je er niet langs. En aanwijzingen op borden of van onze medewerkers dienen simpelweg opgevolgd te worden."



Bovendien worden hekken en borden niet voor niets neergezet, benadrukt de voorlichter. "Veiligheid staat altijd voorop." Wat kunnen bezoekers doen als ze ongemanierd publiek tegenkomen? "Gasten kunnen elkaar er uiteraard op aanspreken, maar we begrijpen dat zij dat lastig vinden. Je kunt natuurlijk altijd de dichtstbijzijnde medewerker aanspreken. En mocht je zien dat een hek of bord consequent genegeerd wordt, dan kun je altijd contact opnemen met ons contactcentrum. We kunnen dan sneller tot actie overgaan." Intern worden meldingen gemaakt van mogelijk onveilige situaties, zodat ze onderzocht kunnen worden door interne veiligheidsdeskundigen.