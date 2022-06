Disneyland Paris

Disneyland Paris reageert op mislukt huwelijksaanzoek: excuses aan koppel

Disneyland Paris heeft uiteindelijk toch gereageerd op een pijnlijk voorval dat onlangs plaatsvond. Afgelopen week kwam een video naar buiten van een medewerker die een huwelijksaanzoek bij het kasteel verstoorde door de verlovingsring van een bezoeker af te pakken. De beelden gingen de hele wereld over.



In eerste instantie hulde Disney zich in stilzwijgen. Toen internationale media zich met de situatie gingen bemoeien, kwam er toch een korte verklaring. Die luidt als volgt: "We betreuren hoe deze situatie is afgehandeld. We hebben onze excuses aangeboden aan het bewuste koppel en we hebben aangeboden om het goed te maken."

Wat dat goedmaken precies inhoudt, is niet bekend. Een woordvoerder wil geen andere vragen over de kwestie beantwoorden. Zo blijft eveneens onduidelijk of de bezoeker in kwestie inderdaad vooraf toestemming had gekregen voor het aanzoek op die plek, zoals de maker van het filmpje beweert.



Niet ontslagen

De Disney-voorlichter wil ook niets kwijt over eventuele gevolgen voor het betrokken personeelslid. Ingewijden melden echter aan Looopings dat de Fransman, die al dagen afgekraakt en uitgescholden wordt op social media, niet ontslagen is en nog steeds voor Disney werkt.