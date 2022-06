Efteling

Foto: kinderen beklimmen decorstuk in Efteling-attractie

Enkele kinderen hebben een decorstuk in een Efteling-attractie aangezien als speeltoestel. Op social media verscheen een merkwaardige foto van enkele jonge Efteling-bezoekers die bovenop een metershoge rotspartij in de attractie Fabula zijn geklauterd. Twee van hen gingen zelfs bovenop een bewegend figuur zitten.



Op de rots ligt een animatronic in de vorm van een leeuw. De kinderen zijn zich kennelijk van geen kwaad bewust: ze zitten op hun gemak bovenop de leeuw, alsof ze ergens voor poseren. Het zorgt voor een behoorlijk risicovolle situatie: als de kleintjes een misstap maken en naar beneden vallen, kunnen ze zwaargewond raken.

"Klopt het dat je bij Fabula op de rots en op de leeuw mag klimmen?", vraagt de verbaasde fotograaf zich af in een Facebook-bericht. Het leverde tientallen reacties op van verontwaardigde Efteling-fans die schande spreken over het tafereel.



Klimrek

De foto werd genomen in de overdekte speelwereld bij de uitgang van 4D-bioscoop Fabula. Kinderen kunnen zich daar uitleven op bijvoorbeeld een klimrek en een glijbaan. De rotsen en animatronics zijn uiteraard níet bedoeld om op te klimmen.