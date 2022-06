Efteling

Foto's: Efteling-restaurant De Vrolijke Noot wordt vier jaar na de opening gesloopt

Van De Vrolijke Noot in de Efteling blijft helemaal niets over. Deze week werd gestart met het slopen van het La Place-restaurant op het Dwarrelplein. Daarbij gaat men behoorlijk rigoureus te werk: sloopmachines maken het bouwwerk volledig met de grond gelijk, zonder onderdelen te sparen of her te gebruiken.



Op dit moment staan alleen de voorgevel en een klein gedeelte van de zijgevel nog overeind. De rest van het gebouw werd de afgelopen dagen verwoest en afgevoerd. Tegelijkertijd is een enorme gouden kluis naast het restaurant deels ontmanteld. Bij het object, dat voorheen fungeerde als pinautomaat, werd een zijpaneel verwijderd om apparatuur veilig te kunnen stellen.

Het restaurant opende in juli 2018. Minder dan vier jaar later gaat het gebouw dus alweer tegen de vlakte. Daarmee neemt de Efteling geen afscheid van La Place: de horecaformule heeft een nieuwe plek in het park gekregen. De afgelopen weken werd restaurant Panorama in Reizenrijk getransformeerd tot een La Place-vestiging.



Sprookjesbos

Het Dwarrelplein moest op de schop vanwege de komst van het Efteling Grand Hotel: een 143 kamers tellend themahotel dat de toegangspoort richting de Pardoes Promenade gaat vormen. Het is straks mogelijk om te dineren met uitzicht op watershow Aquanura en te slapen pal naast het Sprookjesbos. Na de zomer begint de bouw van het hotelcomplex. Het project, dat 50 miljoen euro kost, is naar verwachting in 2024 afgerond.