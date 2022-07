Nieuws

Video: Lego-achtbaan met loopings vanaf vandaag verkrijgbaar

Lego heeft een werkende miniatuurachtbaan op de markt gebracht met een gigantische verticale lift en twee loopings. Vanaf vandaag kunnen Lego-fans de Loop Coaster bestellen, onderdeel van Lego's collectie voor volwassenen. Het 3756 steentjes tellende model kost 399,99 euro. Het gevaarte is 85 centimeter breed en 34 centimeter lang.



Met een hoogte van 92 centimeter is de Loop Coaster één van de hoogste Lego-modellen ooit gemaakt. De lift van de achtbaan, vastgemaakt aan een contragewicht, wordt aangedreven met behulp van een zwengel. Die zorgt er ook voor dat de karretjes uiteindelijk terug in het station glijden en de lift weer naar beneden komt.

Als de trein eenmaal boven is aanbeland, start de spectaculaire rit. Die bestaat uit een loodrechte vrije val, twee loopings, twee bochten en een bescheiden afdaling. Het is ook mogelijk om het ingenieuze proces te automatiseren door een Lego-motor toe te voegen.



Hotdogkraam

Naast de attractie - inclusief een overdekt station met veiligheidspoortjes - bevat de set accessoires als een bankje met een plattegrond, een ballonkarretje, een eetkraampje met krakelingen, een hotdogkraam, een lengtestok, wat plantjes en elf minifiguren.



Een YouTube-video van een Lego-expert toont hoe het model precies in elkaar zit. In 2018 bracht Lego al een werkende achtbaan uit met een kettinglift, enkele afdalingen en scherpe bochten. Die rollercoaster had geen inversies.