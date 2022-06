Prater

Stroomstoring in pretpark: vrouw hangt kwartier lang ondersteboven

Door een stroomstoring zijn de attracties in het Oostenrijkse pretpark Prater maandagavond stilgevallen. Een 18-jarige vrouw hing vervolgens een kwartier lang ondersteboven in één van de rides. Daardoor viel ze flauw. Het slachtoffer moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.



Ook een 16-jarig meisje zakte in elkaar na een ritje in een attractie, maar het is niet duidelijk of dat voorval verband houdt met de stroomstoring. Met behulp van noodaggregaten konden de attracties uiteindelijk geëvacueerd worden. De brandweer hoefde niet ter plaatse te komen.

De storing trad even na 20.00 uur op, melden regionale media. Na ongeveer een uur werkte de stroom weer. Er zou sprake zijn geweest van een defecte kabel. Technici van stroomleverancier Wiener Netze vermoeden dat het probleem veroorzaakt is door zware regenval op zondag.