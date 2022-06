Walibi Holland

Deze artiesten staan in juli en augustus op het podium in Walibi Holland

In Walibi Holland zijn deze zomer op zes dagen bekende artiesten te zien. Na twee entertainmentloze coronajaren staat zomerfestival Lekkergaan dit jaar weer in het teken van muzikale optredens. Zo komen Emma Heesters, Donnie en Broederliefde langs. Verder wordt elke Lekkergaan-avond afgesloten met een grote vuurwerkshow.



Lekkergaan vindt plaats op zes woensdagen in juli en augustus. Op 20 juli wordt het evenement afgetrapt door Bram Krikke, samen met influencers Stefan de Vries en Sean Demmers. Zangeres Emma Heesters komt op 27 juli naar Walibi, gevolgd door rapper Donnie, de artiestennaam van Donald Scloszkie, op 3 augustus.

Op 10 augustus staat Mehdi Chafi, beter bekend als rapper Sjaak, op het hoofdpodium bij reuzenrad La Grande Roue. De vijfkoppige hiphopgroep Broederliefde is op 17 augustus van de partij. Tijdens de laatste Lekkergaan-avond op 24 augustus verzorgen Giel de Winter en Stefan Jurriens van StukTV een dj-act.



Avondkaarten

Walibi blijft op de zes dagen extra lang geopend, van 10.00 tot 23.00 uur. De attracties zijn gewoon operationeel. Voor het evenement hoeft niet bijbetaald te worden: reguliere tickets en abonnementen zijn geldig. Ook worden online speciale avondkaarten verkocht voor 19 euro, geldig vanaf 16.30 uur. De rest van het hoogseizoen is Walibi dagelijks open tot 20.00 uur.